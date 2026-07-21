Les commandes de calcul haute performance qui dépassent les prévisions initiales des clients coûteront jusqu’à 15 % de plus chez TSMC, le sous-traitant qui assemble les processeurs des produits Apple. Cette surtaxe s’ajoute à une hausse générale des prix qui frappe dès 2027 l’ensemble des nœuds de production du fondeur taïwanais, des plus matures aux plus avancés.

Vers une nouvelle hausse de prix des produits Apple en 2027 ?

TSMC a notifié ses clients d’une augmentation de 5 à 10 % sur l’intégralité de ses nœuds, y compris les gravures en 7 nm et celles plus petites, avec une entrée en vigueur en 2027. Les commandes de calcul haute performance qui excèdent les volumes anticipés subiront, elles, une hausse distinct de 10 à 15 %. Les discussions avec les clients ont débuté en juin et se sont conclues ce mois-ci, selon Nikkei Asia.

Il faut savoir qu’Apple a occupé historiquement la place de premier client de TSMC (avant d’être dépassé par Nvidia), qui reste son principal fournisseur de puces. Cette proximité industrielle place la firme de Cupertino en première ligne alors qu’elle prépare une année 2027 chargée, avec l’iPhone 18 standard, l’iPhone 18, l’iPhone Air 2 et son iPhone des 20 ans.

Apple a déjà relevé récemment les prix de ses iPad et de ses Mac. Tim Cook, le patron d’Apple, avait qualifié ces hausses d’« inévitables », les attribuant à l’augmentation des coûts de la RAM et du stockage. Reste à savoir si le groupe absorbera cette nouvelle facturation de puces par TSMC ou la répercutera sur les prix de vente.

TSMC justifie sa stratégie

TSMC attribue cette révision tarifaire à l’inflation des coûts de matériaux, d’équipement et de construction de ses usines à l’étranger. Le fondeur a accepté de reporter l’application à 2027 pour laisser à ses clients le temps d’ajuster leurs budgets et leurs plans de production.

L’entreprise défend une logique commerciale : « Notre stratégie tarifaire est stratégique et non opportuniste. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration avec nos clients et à leur faire valoir notre valeur ajoutée ». Cette communication vise à présenter la hausse comme un choix stratégique de long terme et non comme une réponse ponctuelle à des tensions de marché.