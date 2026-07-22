Anthropic a mis à jour Claude Code sur Mac pour piloter directement le simulateur iOS d’Apple inclus dans Xcode. Cette intégration permet à l’agent IA de compiler, exécuter, tester et corriger des applications iOS en observant leur comportement en temps réel.

L’IA pour développer des applications iOS

Claude Code peut désormais ouvrir une application en cours de développement dans un panneau dédié dès qu’un développeur lui demande de la créer, de l’exécuter ou de la vérifier. L’agent IA observe le simulateur en direct, interagit avec l’interface et itère jusqu’à ce que le projet corresponde à l’objectif fixé, tout en laissant le développeur continuer à utiliser le simulateur en parallèle.

L’architecture technique distingue cette fonctionnalité des approches classiques de « computer use », où l’intelligence artificielle contrôle un écran comme le ferait un humain. Ici, le panneau pilote directement le simulateur iOS, ce qui dispense l’utilisateur d’accorder les autorisations d’accessibilité et d’enregistrement de l’écran de macOS normalement nécessaires pour ce genre d’automatisation.

Cette approche simplifie le flux de travail des développeurs iOS qui peuvent désormais confier des tâches de test à Claude Code par une simple instruction en langage naturel, comme compiler une application puis l’exécuter dans le simulateur pour vérifier son parcours d’inscription. L’intégration nécessite Xcode et la plateforme iOS installés sur la machine. De plus, cela ne fonctionne que dans des sessions locales, à l’exclusion de toute session cloud ou connexion SSH.

Deux précautions accompagnent cette nouveauté sur le plan de la confidentialité. Les captures d’écran du simulateur générées par Claude sont transmises à Anthropic et conservées selon les paramètres standards de rétention des conversations, tandis que le créateur de Claude recommande explicitement aux utilisateurs de ne jamais connecter de comptes réels sur un appareil piloté par l’IA. Une demande de consentement est par ailleurs affichée lors de la première utilisation de cette fonctionnalité.

Une extension logique de Claude Code

Cette mise à jour s’inscrit dans l’expansion continue des capacités agentiques de Claude Code sur macOS, où l’outil gère déjà l’édition de code, l’exécution de commandes et la navigation dans des bases de code complexes. L’intégration avec le simulateur iOS s’ajoute à un écosystème d’outils tiers déjà développés par la communauté autour de Claude Code pour l’automatisation des tests iOS. La documentation est à retrouver sur le site d’Anthropic.