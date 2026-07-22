Apple n’est pas parvenu à effacer le verdict de 634 millions de dollars prononcé en faveur de Masimo. Le juge fédéral James V. Selna a rejeté la demande du constructeur visant à obtenir l’annulation de la décision du jury ou l’organisation d’un nouveau procès. Le groupe conserve toutefois la possibilité de faire appel.

Un désaccord sur la définition d’un monitoring de patient

En novembre 2025, un jury californien avait condamné Apple à verser 634 millions de dollars, estimant que certaines fonctions de l’Apple Watch, notamment le suivi de la fréquence cardiaque pendant les exercices et les notifications associées, enfreignaient un brevet de Masimo. Apple contestait notamment l’interprétation de l’expression monitoring de patient, qui devait selon elle désigner un équipement médical conventionnel.

Le tribunal n’a pas retenu cette lecture restrictive. Le sens courant du terme peut également englober une montre capable de surveiller et de signaler certaines données physiologiques. Les arguments concernant les instructions données au jury et l’exclusion du témoignage d’un expert n’ont pas davantage justifié la tenue d’un nouveau procès.

Une bataille distincte autour de l’oxygène sanguin

Cette affaire s’ajoute au litige ayant provoqué le retrait temporaire des Apple Watch Series 9 et Ultra 2 aux États-Unis. Apple a depuis réintroduit une version remaniée de la mesure de l’oxygène sanguin, dont les calculs sont effectués sur l’iPhone associé. Une juge a récemment estimé que ce fonctionnement modifié ne violait pas les brevets examinés par l’ITC.

Apple rappelle enfin que le brevet au centre du verdict a expiré en 2022 et porte, selon elle, sur une ancienne technologie médicale. « Nous prévoyons de faire appel », annonce un représentant de la firme de Cupertino. Le rejet de ses requêtes ne clôt donc pas (encore) le dossier, mais renforce provisoirement la position de Masimo dans un conflit devenu central pour les ambitions médicales de l’Apple Watch.