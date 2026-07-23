Après les boutiques, c’est au tour du site de Free Mobile de proposer le paiement en 24 fois sans frais pour l’Apple Watch. Cela peut être intéressant pour ceux qui veulent étaler les paiements au lieu de payer en une fois.

Acheter l’Apple Watch sur 24 mois sans frais chez Free Mobile

Pour proposer ce service de paiement en 24 fois, Free Mobile passe par Younited. Le service doit accepter votre dossier et il n’y a pas d’acompte à payer.

Lors du lancement du service pour ses boutiques, Free Mobile citait l’exemple d’une Apple Watch SE 3 dans sa version Wi-Fi + cellulaire avec le cadran de 40 mm. Son prix est de 299 euros. Ainsi, avec la nouvelle offre disponible, il est possible d’acheter la montre à hauteur de 24 mensualités de 12,46 euros chacune. Le taux est bien de 0 % ici.

Pour profiter de l’offre, il suffit de se rendre sur le site de Free Mobile, de choisir son Apple Watch, de sélectionner l’option « Financement sans frais » et de se laisser guider.

Pour rappel, Free Mobile propose le support de l’Apple Watch avec l’eSIM depuis décembre. Le point positif est que l’option est incluse pour ceux qui ont le forfait Série Free ou le forfait Free 5G. En comparaison, les autres opérateurs font généralement payer 5 €/mois pour pouvoir utiliser son forfait sur la montre.