Free Mobile annonce le lancement d’une nouvelle offre qui permet de payer l’Apple Watch en 24 fois sans frais. C’est disponible à partir d’aujourd’hui sur les différents modèles des montres connectées d’Apple.

Une facilité de paiement pour l’Apple Watch chez Free Mobile

Free Mobile cite l’exemple d’une Apple Watch SE 3 dans sa version Wi-Fi + cellulaire avec le cadran de 40 mm. Son prix est de 319 euros. Ainsi, avec la nouvelle offre disponible, il est possible d’acheter la montre à hauteur de 24 mensualités de 13,29 euros chacune. Le taux est bien de 0 % ici.

Pour proposer ce service de paiement en 24 fois, Free Mobile passe par Younited. Le service doit accepter votre dossier et il n’y a pas d’acompte à payer.

En l’état, le paiement d’Apple Watch en 24 mois se passe directement dans les boutiques de Free. L’option n’est pas disponible sur le site de l’opérateur et celui-ci ne précise pas si cela viendra à l’avenir.

Pour rappel, Free Mobile propose le support de l’Apple Watch avec l’eSIM depuis décembre. Le point positif est que l’option est incluse pour ceux qui ont le forfait Série Free ou le forfait Free 5G. En comparaison, les autres opérateurs font généralement payer 5 €/mois pour pouvoir utiliser son forfait sur la montre.