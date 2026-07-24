Apple va se lancer cette année sur le marché des smartphones pliables avec son iPhone Ultra. La firme de Cupertino arrivera bien après d’autres constructeurs, dont Samsung qui propose des téléphones pliables depuis des années maintenant. Et justement, le groupe coréen n’a pas peur de l’arrivée de son rival américain.

Samsung ne craint pas Apple et son iPhone Ultra

Après la présentation cette semaine des Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra et Galaxy Z Flip 8, TM Roh, co-patron de Samsung, a accordé un entretien avec plusieurs médias, dont Frandroid. Le dirigeant fait clairement comprendre qu’il n’a pas peur de l’iPhone Ultra, bien qu’il ne nomme pas le smartphone ni Apple :

Les smartphones pliables ont désormais atteint un stade de maturité tant sur le plan technologique qu’en termes d’adoption par le marché. De nouveaux acteurs vont faire leur entrée sur ce segment, ce dont nous nous réjouissons. Cependant, notre expertise technologique et notre connaissance des utilisateurs, acquises au cours des sept dernières années, ne peuvent être reproduites du jour au lendemain. Alors que la concurrence s’intensifie sur le marché, nous resterons à la pointe de l’innovation et continuerons à définir les normes.

Il est bon de noter que l’iPhone Ultra sera également bénéfique à Samsung, puisqu’il sera le fournisseur exclusif de l’écran OLED. Et quand on sait qu’une étude a révélé qu’Apple devrait représenter 25 % des ventes des smartphones pliables en 2026, autant dire que Samsung va être gagnant. D’après la même étude, Samsung restera le leader avec une part de marché de 32 %. En comparaison, sa part de marché était de 40 % en 2025.

Le Galaxy Z Fold 8 avec son format passeport que l’iPhone Ultra adoptera également

Si l’on en croit les fuites, Apple annoncera bien son iPhone Ultra pliable en septembre, lors d’une keynote qui sera aussi l’occasion de découvrir les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max. En revanche, la commercialisation du modèle pliable pourrait attendre quelques semaines ou quelques mois. Ce scénario a déjà eu lieu dans le passé avec l’iPhone X. Son annonce s’est faite en septembre 2017, mais la commercialisation a eu lieu en novembre.