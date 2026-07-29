Granola étend son bloc-notes intelligent à l’Apple Watch. Déjà disponible sur Mac, Windows et iPhone, l’application permet désormais d’enregistrer une conversation directement depuis le poignet, puis d’obtenir automatiquement une transcription, un résumé et une liste des décisions ou tâches à accomplir.

Un enregistrement lancé en touchant l’Apple Watch

La nouvelle application watchOS cible les échanges organisés loin d’un ordinateur : rendez-vous autour d’un café, réunions devant un tableau blanc ou discussions pendant une promenade. Une pression suffit pour démarrer la prise de notes. L’écran devient vert et un signal sonore confirme que l’enregistrement est actif.

Granola peut également envoyer une légère alerte avant une réunion inscrite au calendrier. Une complication installée sur le cadran place la commande de démarrage à portée immédiate. Une fois la conversation terminée, les notes sont synchronisées en quelques instants avec l’iPhone, le Mac ou le PC Windows de l’utilisateur.

L’intelligence artificielle gagne progressivement le poignet

Granola analyse la transcription afin d’en extraire les points importants, les décisions et les actions attendues. Contrairement à certains assistants de visioconférence, son application Mac capture directement le son de services comme Zoom, Google Meet ou FaceTime, et ce sans ajouter de robot visible parmi les participants.

La disponibilité de Granola sur l’Apple Watch arrivée illustre l’intérêt croissant des développeurs pour la toquante d’Apple en tant qu’interface d’intelligence artificielle. Apple prépare de son côté une application Siri capable de conserver les conversations et un assistant plus évolué avec watchOS 27. Siri AI ne sera toutefois pas proposé immédiatement en Europe sur l’Apple Watch.

Granola pour Apple Watch est disponible gratuitement et nécessite watchOS 11 ou une version ultérieure.