Une Apple Watch offerte par ses filles a probablement sauvé la vie de Mohammad Islam, un habitant de Cincinnati (États-Unis). Alors qu’il sortait ses poubelles devant son domicile, l’homme a brusquement perdu connaissance. L’Apple Watch à son poignet a alors détecté sa chute puis contacté automatiquement les services d’urgence.

L’Apple Watch appelle les secours sans intervention

Mohammad Islam avait ressenti plus tôt plusieurs symptômes, dont un essoufflement et des difficultés à marcher. Après une consultation médicale n’ayant pas permis d’identifier leur origine, il était rentré chez lui avec un traitement. Quelques heures plus tard, il s’est effondré alors que son épouse était absente.

Mohammed Islam. Image credit: WKRC

« Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. J’ai soudainement ouvert les yeux, j’étais au sol et je transpirais énormément », raconte l’infortuné du jour. Incapable de se relever, l’homme a fini par entendre les sirènes approcher. Après avoir été transporté au centre médical de l’université de Cincinnati, les médecins se sont rendus compte que plusieurs caillots sanguins s’étaient formés dans les poumons d’Islam. Les filles de Mohammad Islam lui demandaient quotidiennement s’il portait bien leur cadeau. Désormais rétabli et placé sous traitement, ce dernier résume leur soulagement en quelques mots : « Elles sont ravies que leur cadeau m’ait sauvé. »

Une fonction automatiquement activée après 55 ans

A noter que la détection des chutes était active sans que Mohammed Islam l’ai configurée manuellement. Cette fonction s’active automatiquement lorsque l’âge enregistré dans l’application Santé atteint 55 ans. Si la montre repère une chute grave suivie d’environ une minute d’immobilité, elle lance alors un compte à rebours avant d’appeler les secours et d’avertir les services d’urgence.

Cette fonction avait déjà permis de secourir un homme victime d’un AVC dans l’Ohio, ainsi qu’un agriculteur tombé d’une échelle. Apple s’appuie régulièrement sur ces témoignages de sauvetages pour présenter sa montre comme un outil de sécurité.