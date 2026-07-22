On est jamais mieux servi que par soi-même : Apple met une nouvelle fois en avant les fonctions de sécurité de l’Apple Watch à travers le témoignage de Phil, un vététiste secouru après une violente chute. Resté inconscient sur un sentier isolé, l’homme a pu être localisé grâce à l’appel automatique transmis par sa montre aux services d’urgence.

L’Apple Watch appelle les secours après l’accident

Phil roulait en VTT avec ses deux jeunes enfants lorsqu’il a manqué la réception d’un saut. « J’ai mal évalué mon impulsion », explique-t-il dans une vidéo publiée par Apple. L’impact lui a fracturé la clavicule et sept côtes, avant de lui faire perdre connaissance.

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L’Apple Watch a identifié la chute brutale puis constaté l’absence de réaction de son propriétaire. Elle a automatiquement contacté les secours, communiqué ses coordonnées géographiques et prévenu son épouse. Les pompiers ont ainsi retrouvé rapidement le cycliste, qui a ensuite passé une semaine à l’hôpital avant de pouvoir retourner chez lui.

Une fonction de sécurité lancée avec l’Apple Watch Series 4

Introduite avec l’Apple Watch Series 4, la détection des chutes exploite notamment l’accéléromètre et le gyroscope pour reconnaître un choc important. Lorsque l’utilisateur reste immobile et ne répond pas à l’alerte affichée, la montre peut déclencher un appel d’urgence et transmettre sa position.

Cette histoire rejoint les nombreux témoignages régulièrement utilisés par Apple dans sa communication. La marque a récemment lancé en Chine une campagne consacrée aux sauvetages permis par sa montre, tandis qu’une précédente publicité racontait déjà comment l’appel d’urgence avait aidé un homme en mer. Au-delà du suivi sportif et médical, Apple rappelle ainsi que certaines fonctions de sa montre peuvent devenir essentielles lorsque son propriétaire n’est plus capable d’appeler lui-même à l’aide.