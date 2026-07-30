Les ventes mondiales de smartphones ont chuté de 6 % au deuxième trimestre de 2026 à 272 millions d’exemplaires sous l’effet de la hausse persistante des prix de la RAM. Selon les données du cabinet Omdia, cette contraction touche la majorité des grands constructeurs, à l’exception notable d’Apple et de Samsung qui parviennent tous les deux à progresser dans un marché globalement en repli.

Un record pour Apple alors que le marché recule

Apple s’illustre particulièrement en réalisant son meilleur deuxième trimestre historique avec 55,1 millions d’iPhone vendus, en hausse de 23 % sur un an, portant sa part de marché à 20 % (contre 16 % un an plus tôt). Samsung conserve la première place mondiale avec 60,5 millions de smartphones Galaxy et 22 % de part de marché, une progression de 5 % qui s’explique en partie par un lancement décalé du Galaxy S26.

Cette contraction du marché s’explique par un cycle de correction sur les coûts de la mémoire vive, après une demande anormalement forte au premier trimestre. Cette hausse des prix des composants a perturbé les chaînes d’approvisionnement et a contraint plusieurs constructeurs à revoir leur politique tarifaire ainsi que la composition de leurs gammes de produits.

Samsung tire un avantage structurel de cette situation grâce à son activité de RAM qui lui permet de mieux absorber la hausse des coûts que ses concurrents dépendants de fournisseurs externes. Plusieurs éléments illustrent la manière dont les autres constructeurs ont été touchés différemment par cette inflation des composants :

Xiaomi accuse un recul marqué de 26 % sur un an avec 31,2 millions de ventes en raison d’une exposition particulièrement forte à l’entrée de gamme, où plus de la moitié de ses expéditions se situent sous les 200 dollars

Oppo enregistre 28,4 millions de ventes, en baisse de 17 %, mais rationalise volontairement son portefeuille de produits pour privilégier la rentabilité plutôt que le volume

Vivo a connu 21,5 millions de ventes, en recul d’environ 18 %, suivant une dynamique similaire à celle d’Oppo sur ce trimestre

Aussi, Apple, malgré des hausses de prix appliquées sur certains produits, a maintenu des tarifs stables pour ses smartphones et a constitué des stocks élevés d’iPhone 17, une stratégie qui pourrait anticiper une hausse de prix plus marquée sur les futurs iPhone 18.

Toujours une pénurie pour les prochains trimestres

Omdia anticipe que cette pression sur les coûts de la RAM devrait se poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2026, sans reprise significative attendue avant une baisse effective des coûts des composants. Cette dynamique pourrait continuer à favoriser les constructeurs disposant d’une intégration verticale ou d’un positionnement haut de gamme, au détriment des acteurs davantage exposés aux segments d’entrée de gamme, plus sensibles aux variations de prix des composants tech.