Aujourd’hui, Apple publiera ses résultats financiers correspondant au troisième trimestre de son année fiscale 2026 et il y a une particularité pour Tim Cook : ce sera sa dernière participation.

La dernière pour Tim Cook

En effet, Apple a déjà annoncé que Tim Cook quittera ses fonctions de directeur général le 1er septembre 2026, remplacé par John Ternus. Par conséquent, les résultats financiers d’aujourd’hui seront les derniers pour Tim Cook, qui est le patron d’Apple depuis 2011.

La participation de Tim Cook se fera lors de l’appel téléphonique qui suivra la publication des résultats financiers dans la soirée. Il sera accompagné par Kevan Parekh, le directeur financier de l’entreprise, pour partager des détails sur le trimestre, ainsi que répondre aux questions d’analystes.

L’appel téléphonique débutera à 23 heures et pourra être écouté depuis cette page sur le site d’Apple. Il y aura également le replay après. En moyenne, les appels téléphoniques d’Apple suivant les résultats financiers durent une heure. Il arrive que Tim Cook partage de nouvelles informations, mais ce n’est pas toujours le cas.

Il est bon de rappeler que bien que Tim Cook ne sera plus le patron d’Apple le 1er septembre 2026, il reste toujours au sein de l’entreprise. En effet, il deviendra le président du conseil d’administration.