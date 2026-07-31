Fortnite fait officiellement son retour sur iPhone au Brésil avec l’arrivée de l’Epic Games Store. La boutique alternative peut désormais être téléchargée depuis le site d’Epic Games, après l’assouplissement imposé à Apple par le régulateur brésilien de la concurrence.

Fortnite revient sur iOS hors de l’App Store

Pour son lancement, la plateforme propose Fortnite et Rocket League Sideswipe. Epic limite pour l’instant son catalogue à ses propres jeux, invoquant la Core Technology Commission de 5 % qu’Apple prélève sur les ventes de biens et services numériques réalisées via les boutiques tierces.

Les joueurs brésiliens qui effectuent leurs achats dans Fortnite par l’intermédiaire de l’Epic Games Store récupèrent 20 % de leur dépense sous forme d’Epic Rewards. A noter que cet avantage n’est pas proposé dans la version distribuée par l’App Store.

Epic dénonce un parcours d’installation dissuasif

L’éditeur continue cependant de critiquer la procédure imposée par Apple. L’installation d’une boutique alternative nécessiterait neuf étapes, accompagnées de plusieurs avertissements sur les applications téléchargées hors de l’App Store. Epic estime que ce parcours a été conçu pour décourager les utilisateurs et limiter la concurrence.

L’entreprise avait déjà dénoncé les règles brésiliennes de l’App Store. Elle rappelle qu’en Europe, la réduction du processus de quinze à six étapes aurait fait baisser de 60 % les abandons pendant l’installation. Epic affirme avoir transmis ses objections aux autorités brésiliennes.

Le lancement concrétise le retour de Fortnite annoncé en mars 2025. Le Brésil rejoint ainsi l’Union européenne et le Japon, où l’Epic Games Store est déjà accessible sur iPhone.