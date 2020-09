Epic Games n’a pas l’intention de lâcher l’affaire concernant son combat avec Apple. Le groupe a publié un nouveau document destiné à la justice et veut qu’Apple revienne sur sa décision.

La semaine dernière, Apple a fermé le compte développeur d’Epic sur l’App Store. Cette fermeture intervient quelque temps après le retrait de Fortnite sur l’App Store parce qu’Epic a ajouté son propre système de paiement et a donc contourné les 30% de commission d’Apple.

Aujourd’hui, Epic demande à ce qu’Apple soit forcé à remettre en place son compte développeur et donc lui permettre d’être opérationnel sur l’App Store. Epic continue de dire qu’Apple a une position monopolistique en obligeant les développeurs à distribuer leurs applications via l’App Store et utiliser son moyen de paiement pour qu’il prenne 30% de commission.

Les décisions d’Apple ont fait mal à Epic en tout cas. Le studio révèle que le nombre de joueurs actifs au quotidien sur iOS a chuté de plus de 60% sur Fortnite. Étant donné que le jeu a été retiré de l’App Store et qu’Epic ne peut plus le mettre à jour, les joueurs iOS existants stagnent et n’ont pas le droit à la saison 4 du chapitre 2 qui est disponible sur les autres plateformes depuis quelques jours déjà.

Un nouveau procès opposant Apple à Epic aura lieu à la fin du mois pour déterminer de nouvelles règles. Le mois dernier, la juge Yvonne Gonzalez Rogers n’a pas forcé Apple à remettre Fortnite sur l’App Store. En revanche, elle a interdit le fabricant de bloquer l’Unreal Engine d’Epic qui est utilisé dans de nombreux jeux. Il s’agit de décisions temporaires.