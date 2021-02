Google a ajouté la fiche de confidentialité pour son application Gmail sur l’App Store. Cela permet aux utilisateurs de savoir ce que collecte Google. Et comme on peut s’en douter, il y a beaucoup d’éléments.

Une fiche de confidentialité pour Gmail

La fiche de confidentialité de Gmail sur l’App Store dispose de différentes catégories. Il y a publicités tierces, analyses, personnalisation du produit et fonctionnalités de l’app. L’application de Gmail collecte notamment la localisation, les données d’utilisation, l’historique d’achats, le contenu de l’utilisateur, les contacts, l’historique de recherche et plus encore.

Il ne faut pas être surpris : il s’agit de Google. Le groupe génère la quasi-totalité de ses revenus avec la publicité (ciblée). Il est donc important pour lui d’avoir un maximum d’informations sur chaque personne afin de créer un profil. Ce profil permet de faire de la publicité ciblée derrière. Celle-ci doit davantage plaire à l’utilisateur, puisqu’elle s’appuie sur ses goûts.

Google a en tout cas pris son temps pour ajouter la fiche de confidentialité pour Gmail sur l’App Store. En réalité, Google a pris son temps pour l’ensemble des applications. Le groupe n’a sorti aucune mise à jour pendant de longues semaines. Il y a même eu un message qui s’est affiché chez les utilisateurs leur invitant de se mettre à jour pour continuer à utiliser Gmail. Le problème est qu’il n’y avait pas de mise à jour disponible. Google a donc retiré le message au niveau de ses serveurs.