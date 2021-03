DuckDuckGo tacle l'espionnage des utilisateurs par Google en s'appuyant sur l'App Store

DuckDuckGo a décidé de tacler son concurrent Google pour ce qui est de l’espionnage des utilisateurs. Le moteur de recherche qui mise sur le respect de la vie privée s’appuie sur les fiches de confidentialité de l’App Store.

« Après des mois de tergiversations, Google a enfin révélé la quantité de données personnelles qu’il collecte dans Chrome et l’application Google. Pas étonnant qu’ils aient voulu le cacher », indique DuckDuckGo. « L’espionnage des utilisateurs n’a rien à voir avec la création d’un excellent navigateur web ou moteur de recherche. Nous le saurions (notre application est les deux en un) », ajoute le groupe.

After months of stalling, Google finally revealed how much personal data they collect in Chrome and the Google app. No wonder they wanted to hide it.

Spying on users has nothing to do with building a great web browser or search engine. We would know (our app is both in one). pic.twitter.com/lJBbLTjMuu

— DuckDuckGo (@DuckDuckGo) March 15, 2021