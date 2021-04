Apple vs Epic : Facebook refuse de donner des documents réclamés par Apple

Apple cherche à obtenir des documents de Facebook dans son combat face à Epic Games, mais le réseau social ne veut pas. Le fabricant d’iPhone assure que cela concerne seulement un « nombre limité de documents ». Le procès débutera le 3 mai prochain.

Conflit entre Apple et Facebook pour des documents dans le procès avec Epic Games

Vivek Sharma, un cadre de Facebook, va témoigner au procès opposant Apple à Epic Games, en prenant la défense du créateur de Fortnite. Il va critiquer les pratiques de l’App Store, comme le fait que les développeurs sont obligés de l’utiliser pour distribuer leurs applications, tout comme ils sont obligés d’utiliser le système de paiement d’Apple et donc lui verser une commission qui grimpe jusqu’à 30%.

Il y a plus de 17 000 documents en lien avec Vivek Sharma qu’Apple veut examiner. On est donc loin du « nombre limité » qu’Apple clame. Malgré tout, Facebook a déjà fourni plus de 1 600 documents, dont 200 en rapport avec son cadre. Apple juge que ce n’est pas suffisant, mais Facebook estime le contraire. La plateforme de Mark Zuckerberg fait savoir que fournir les milliers de documents est « une demande inopportune, injuste et injustifiée pour refaire la découverte des faits ».

Apple assure qu’il a tenté d’entrer en contact avec Facebook depuis quelques mois pour s’occuper de cette affaire. Mais le fabricant explique que le réseau social a ignoré ses requêtes et a utilisé des méthodes pour toujours reporter à plus tard leurs rendez-vous. La situation a agacé Apple, qui a finalement accepté de ne plus réclamer des documents si aucun dirigeant de Facebook ne témoigne au procès. Mais Vivek Sharma sera bel et bien présent. Du coup, Apple veut une nouvelle fois les documents.

Apple veut les documents

L’histoire entre Apple et Facebook par rapport au procès d’Epic Games ne s’arrête pas là en réalité. Facebook estime qu’Apple a fait une demande à un moment inapproprié. De plus, la société de Tim Cook cherche à avoir des documents qui n’ont rien à avoir avec le procès.

À l’arrivée, Apple veut que la justice force Facebook à fournir les documents pour le procès en rapport avec Epic Games. Le fabricant veut pouvoir examiner plus en détail Vivek Sharma.