iPhone ralentis : Apple paie des millions au Chili pour mettre fin aux litiges

Apple a accepté de payer l’équivalent de 2,86 millions d’euros au Chili au sujet des iPhone ralentis. Cela fait suite à une action collective avec des clients qui ont critiqué le fabricant d’avoir ralenti ses téléphones, sans prévenir les utilisateurs auparavant.

L’histoire des iPhone ralentis est réglée au Chili par Apple

L’équivalent de 2,86 millions d’euros sera directement versé aux clients chiliens. Apple a en effet conclu un accord avec une association de consommateurs au Chili pour cette histoire d’iPhone ralentis. L’attaque a eu lieu en 2018 de la part de quelque 150 000 clients qui évoquaient des baisses de performances après l’installation d’une mise à jour d’iOS. Il a fallu attendre cette semaine pour qu’un accord soit trouvé.

Les plaignants ont évoqué des baisses de performances avec plusieurs modèles : iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus et SE. Le problème est apparu pour la première fois avec iOS 10.2.1 et a continué avec les mises à jour suivantes. Pour rappel, Apple a réduit les performances des iPhone qui avaient une batterie défectueuse. Le problème est que le fabricant n’a rien dit publiquement.

Apple a connu plusieurs procès dans le monde pour les ralentissements des iPhone. En France, le groupe a écopé d’une amende de 25 millions d’euros au terme d’une enquête qui révèle des « pratiques commerciales trompeuses par omission » mais ne retient pas l’accusation d’obsolescence programmée. Il y a également eu des affaires aux États-Unis, où Apple a convenu de payer jusqu’à 500 millions de dollars pour régler un recours collectif. Il y a toutefois une différence notable entre l’amende en France et les versements aux États-Unis et au Chili : les clients français ne touchent rien.