Le procès antitrust contre Apple et son App Store a débuté et Spotify l’assure : le fabricant a une « prise de pouvoir abusive ». Match Group, l’éditeur de l’application de rencontres Tinder, partage le même sentiment.

Une « prise de pouvoir abusive » par Apple selon Spotify

« Apple abuse de sa position dominante en tant que gardien de l’App Store pour s’isoler de la concurrence et désavantager des services rivaux comme Spotify », a déclaré Horacio Gutierrez, le directeur juridique de Spotify. Les restrictions imposées par Apple aux développeurs « ne sont rien d’autre qu’une prise de pouvoir abusive et une confiscation de la valeur créée par d’autres », a-t-il ajouté.

Cela fait un moment maintenant que Spotify a un problème avec l’App Store et les méthodes d’Apple. Le service de streaming déplore le fait que lui et les autres développeurs soient obligés d’utiliser le système de paiement d’Apple. Cela implique une commission de 15% ou 30% selon les cas. Aussi, Apple interdit Spotify de renvoyer ses utilisateurs sur son site pour qu’ils puissent s’abonner et donc éviter la commission d’Apple. Dans le même temps, Spotify note qu’Apple dispose d’Apple Music et ne s’impose pas de limitation.

Du côté de Match, un problème concerne des règles de vérification d’identité pour renforcer la sécurité de Tinder à Taïwan. Il se trouve qu’Apple a refusé une telle pratique. Un cadre d’Apple aurait alors dit à Match qu’il devrait s’estimer heureux qu’Apple ne prenne pas tout l’argent. « Vous nous devez chaque centime que vous avez gagné », aurait déclaré le cadre. Ces propos ont été rapportés par Jared Sine, le directeur juridique de Match.

La réponse classique d’Apple

Kyle Andeer, le responsable de la conformité chez Apple, était présent au procès. Il a répondu avec le discours habituel d’Apple, dont le fait que l’App Store a grandement facilité la distribution d’applications dans le monde. La boutique permet d’atteindre beaucoup d’utilisateurs un peu partout. Il a ajouté que l’App Store se repose sur plusieurs règles pour la confidentialité, la sécurité et les performances.