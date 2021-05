Depuis un moment maintenant, les rumeurs parlent de MacBook avec un écran Mini-LED au lieu d’un simple écran LCD. Un tel écran a déjà vu le jour sur l’iPad Pro M1. Mais quand arrivera-t-il sur les ordinateurs portables d’Apple ?

Selon Digitimes, les MacBook Mini-LED pourraient bien être reportés à 2022. Est-ce que la pénurie des puces oblige Apple à revoir ses plans, dont ceux en rapport avec les écrans ? Le site taïwanais, qui a généralement des informations venant des chaînes de production en Asie, n’en dit pas plus sur le sujet dans l’immédiat.

Jusqu’à présent, les rumeurs parlaient d’une sortie en 2021 pour les MacBook avec un écran Mini-LED. L’analyste Ming-Chi Kuo, qui a généralement de bonnes informations au sujet d’Apple, fait partie de ceux qui ont évoqué ce créneau. Mais il est vrai que la situation a beaucoup évolué ces dernières semaines au niveau des usines de production.

Il faut s’attendre à ce qu’Apple propose le Mini-LED d’abord sur les futurs MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Un tel écran est jugé premium, ce qui implique un certain coût. On le voit bien sur l’iPad Pro M1 où seul celui de 12,9 pouces y a le droit. Celui de 11 pouces reste sur un écran LCD « classique ».