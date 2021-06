Apple a mis en place le hashtag personnalisé #WWDC21 sur Twitter, à quelques jours de la keynote de la WWDC 2021. Et le fabricant semble faire du teasing autour d’iOS 15 et des nouveautés à venir au sein de l’application Messages avec iMessage en particulier.

Le hashtag #WWDC21 comprend désormais la réaction J’aime avec un pouce vers le haut. Cette réaction s’affiche au niveau des conversations iMessage. Le fait qu’Apple l’utilise est tout sauf anodin et suggère des nouveautés à venir. Dans le même thème, une image partagée hier sur le site des développeurs montre différents Memojis qui regardent une bulle de conversation bleue avec comme message #WWDC21. Les bulles bleues correspondent aux conversations iMessage (c’est vert pour les SMS).

Si l’on en croit des fuites datant d’avril, Apple veut qu’iMessage devienne une réelle plateforme et ne soit plus un simple outil de messagerie. L’idée serait de se rapprocher d’un réseau social pour concurrencer WhatsApp et d’autres applications. Il n’y a cependant pas de détails précis concernant les nouveautés à venir.

Pour ce qui est de Twitter, Apple utilise de plus en plus des hashtags personnalisés avant ses keynotes. Le groupe l’a fait pour sa conférence d’avril. L’histoire se répète pour la WWDC 2021. Celle-ci aura lieu du 7 au 11 juin. Le jour à retenir est le 7 juin à 19 heures avec la keynote d’ouverture où il aura iOS 15, macOS 12, tvOS 15 et watchOS 8.