Ce sont Pegatron et Foxconn qui vont s’occuper de la production de l’iPhone 13 mini selon les informations de Digitimes. Pegatron va également gérer une partie de la production d’un iPhone de 6,1 pouces, mais il n’est pas précisé s’il s’agit de l’iPhone 13 ou de l’iPhone 13 Pro. Quant à Foxconn, il reste le principal sous-traitant d’Apple.

L’iPhone 13 mini sera « important » cette année parce qu’il devrait s’agir du dernier modèle mini. En effet, Ming-Chi Kuo et d’autres bruits de couloir font bien comprendre que l’iPhone 14 de 2022 n’aura pas un tel modèle. La gamme 2022 aurait deux iPhone de 6,1 pouces et deux iPhone de 6,7 pouces. Bye bye le modèle avec son écran de 5,4 pouces.

Il est peu probable qu’Apple annonce publiquement la raison de l’abandon du modèle mini après l’iPhone 13 mini. Mais les chiffres de ventes publiés régulièrement dans l’année nous permettent de bien comprendre le problème : l’iPhone 12 mini se vend nettement moins bien que les iPhone 12, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max. Ce n’est pas un naufrage par rapport à ces trois là, mais il y a quand même une différence notable. Preuve que le public ne s’y intéresse pas forcément et mise sur les modèles plus grands. D’ailleurs, Apple aurait récemment stoppé sa production.

Il est vrai que l’autonomie moyenne n’aide pas à la vente, tout comme le prix jugé élevé. À cela s’ajoute le fait que ce modèle a vu le jour la même année que l’iPhone SE (2020) qui coûte moins cher et se veut plus petit.