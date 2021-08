AMD est comme Intel et assure ne pas avoir particulièrement peur d’Apple avec sa puce M1. La société de Tim Cook a décidé de se lancer dans ses propres puces pour les Mac (et l’iPad Pro) et le premier processeur se veut puissant, tout en limitant la consommation d’énergie. Mais la concurrence pense pouvoir rivaliser avec ses propres modèles.

L’Apple M1 n’est pas une menace aux yeux d’AMD

« Lorsque nous examinons notre feuille de route pour l’avenir, je pense que nous avons une feuille de route très compétitive par rapport à ce que fait Apple », a déclaré David McAfee, un cadre d’AMD chargé de la gestion des produits et du marketing. « Ce qu’Apple a fait, c’est qu’il a adopté une approche différente de la conception d’une puce. Cette approche a permis d’obtenir de solides performances du processeur avec un cœur qui sont tout à fait comparables à celles du processeur de la série Zen 3 [d’AMD]. Je ne pense pas que ce qu’Apple a fait change radicalement la stratégie d’AMD », a ajouté le cadre concernant la puce M1.

Comme dit précédemment, un autre point positif de la puce M1 est qu’elle se veut puissante tout en consommant peu d’énergie. Apple affirme par exemple que sa puce consomme un quart de la puissance d’une puce x86 (Intel/AMD) entièrement optimisée, avec une marge de manœuvre pour des performances bien supérieures. « Je dirais que la plus grande innovation apportée par Apple à l’écosystème est l’autonomie et l’efficacité énergétique qui découlent de l’héritage de l’espace des téléphones mobiles et de la transposition à l’espace PC d’une méthodologie de conception des téléphones mobiles », a noté David McAfee. Effectivement, les iPhone, iPad et Mac ont maintenant des puces avec la même architecture (ARM).

Apple n’a jamais utilisé les processeurs d’AMD dans ses Mac. En revanche, le fabricant a un partenariat avec AMD pour utiliser certaines de ses cartes graphiques. Pas plus tard que cette semaine, le Mac Pro a vu de nouvelles cartes graphiques Radeon.