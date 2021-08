Apple a envoyé un mémo à ses employés concernant l’arrivée prochaine de l’outil pour lutter contre la pédopornographie. Le fabricant leur demande de se tenir prêts à répondre aux questions des clients.

Apple à ses employés : sachez répondre aux questions des clients

Le mémo, relayé par Bloomberg, a été envoyé aussi bien aux employés des Apple Store physiques qu’à ceux qui travaillent sur la boutique en ligne. Voici ce qu’il indique :

Vous recevez peut-être des questions sur la protection de la vie privée de la part de clients qui ont vu notre récente annonce sur les protections étendues pour les enfants. Une FAQ complète est disponible ici pour répondre à ces questions et apporter plus de clarté et de transparence dans le processus. Nous avons également ajouté ci-dessous les principales questions relatives à la détection de contenus pornographiques. Veuillez prendre le temps d’examiner les questions ci-dessous et la FAQ complète afin d’aider nos clients.

Il y a eu une volée de bois vert depuis qu’Apple a annoncé son intention d’analyser les photos pour détecter du contenu pornographique et signaler les utilisateurs aux autorités. Ce sera en place à partir d’iOS 15 et Apple va utiliser le hash. C’est une empreinte spécifique à chaque fichier. Le hash de chaque photo sur iCloud va être comparé avec celui d’une base de données. Le processus aura lieu directement sur l’iPhone des utilisateurs. C’est à ce moment que tout un système va être mis en place pour signaler les utilisateurs en cas de découverte de contenus. Ce vendredi, Craig Federighi, responsable d’iOS et macOS, a clarifié que l’alerte s’enclenchera une fois le seuil de 30 images atteintes.

Des critiques à tout-va

En attendant la mise en place du nouveau système de lutte contre la pédopornographie, Apple reçoit des critiques de plusieurs clients, de chercheurs en sécurité, du lanceur d’alerte Edward Snowden et de l’ONG Electronic Frontier Foundation (EFF). Celle-ci estime qu’Apple va mettre une porte dérobée (backdoor) dans les iPhone. Elle (et d’autres) pense qu’Apple pourrait très bien faire évoluer l’usage à l’avenir et ne pas seulement scanner les photos.