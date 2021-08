Apple est un important client pour TSMC, très important même, puisque le groupe représente 20% de ses revenus. Pour rappel, TSMC assemble les principales puces que l’on retrouve dans les iPhone (A13, A14, A15, etc), ainsi que la puce M1 des Mac et iPad. Les modèles suivants (M1X, M2, etc) seront également assemblés par le groupe.

Le sort de TSMC a longtemps été directement lié aux ventes des iPhone d’Apple. Avec ses doigts également dans l’iPad, le Mac et l’Apple Watch, la société a au moins maintenant un nombre plus diversifié de produits sur lesquels elle s’appuie. Dans le cas des puces pour les iPhone, iPad et Mac, Apple les conçoit en interne et demande à TSMC de les fabriquer pour lui, Apple n’ayant pas ses propres usines ni le savoir-faire.

Il y a quelques années, Samsung et TSMC fabriquaient tous deux des processeurs pour les premières versions de l’iPhone. Mais TSMC a fait progresser la technologie au point de pouvoir fabriquer des puces que Samsung ne pouvait pas égaler. Aujourd’hui, la société taïwanaise fournit Apple à un niveau important.

La prochaine puce Apple produite par TSMC n’est autre que l’A15. On la retrouvera dans les différents iPhone 13 qui verront le jour le mois prochain. La gravure est de 5 nm. TSMC va aller plus loin avec le temps et vise 3 nm pour 2022.