Un e-mail de Steve Jobs datant de 2010 révèle qu’Apple avait un projet d’iPhone nano pour un lancement en 2011. L’e-mail, relayé par The Verge, vient du procès opposant Apple à Epic Games.

Steve Jobs, alors patron d’Apple, a envoyé un e-mail aux différents dirigeants de l’entreprise pour évoquer plusieurs éléments prévus en 2011, dont un « projet d’iPhone nano ». Il était question d’un « objectif de coût » et d’une présentation d’un modèle, ou du moins d’un rendu par Jony Ive, alors designer chez Apple. L’e-mail fait également mention d’une envie de « créer un modèle d’iPhone à bas prix basé sur l’iPod touch pour remplacer le 3GS ».

Ce n’est en tout cas pas la première fois qu’on entend parler de ce fameux iPhone nano. Il y avait des rumeurs à ce sujet en février 2011 et d’autres en avril de la même année. Le projet ne s’est jamais concrétisé.

Apple a proposé une seule taille d’iPhone jusqu’à l’iPhone 5s. Il a fallu attendre l’iPhone 6 pour avoir un modèle standard et un modèle Plus avec un écran plus grand. Aujourd’hui, Apple propose trois tailles différentes avec ses iPhone 12. Les rumeurs suggèrent toutefois que l’on va revenir à deux formats dès 2022, avec le modèle mini de 5,4 pouces qui disparaitrait.

Concernant l’e-mail de Steve Jobs, il mentionne plusieurs éléments, dont une « guerre sainte avec Google », 2011 comme étant « l’année du cloud », l’ère post-PC et plus encore.