Apple aurait toujours prévu d’annoncer son Apple Watch Series 7 aux côtés de l’iPhone 13, mais le stock de la montre devrait être limité au lancement selon Mark Gurman de Bloomberg. Sans surprise, c’est en rapport avec les récents problèmes de production.

Un clone de l’Apple Watch Series 7

Une keynote Apple doit avoir lieu ce mois-ci avec l’iPhone 13 et l’Apple Watch Series 7. Mais plusieurs variantes de la montre devraient être difficiles à avoir rapidement, suggérant qu’il faudra attendre au moins le mois d’octobre pour se trouver dans une situation « normale ».

Les récentes informations de Nikkei et Bloomberg ont révélé que les fournisseurs d’Apple rencontraient des problèmes au niveau de la production à cause du nouveau design. Il y a notamment une nouvelle technique de laminage pour ce qui est de l’écran et un boîtier avec des bords plats, comme les derniers iPhone et iPad. C’est surtout l’écran qui poserait un souci.

Au vu de la situation, Apple a récemment accepté que les fournisseurs fassent une pause au niveau de la production pour tenter de trouver une nouvelle méthode permettant d’accélérer le processus. Cela explique donc pourquoi le stock de l’Apple Watch Series 7 sera limité au départ.

Pour rappel, l’Apple Watch Series 7 sera disponible en 41 et 45 mm. En comparaison, le modèle existant est proposé en 40 et 44 mm. Il ne faut pas s’attendre à beaucoup de nouveautés en ce qui concerne la santé cette année, ce sera surtout un nouveau design et une nouvelle puce. Pour la santé, ce sera avec le modèle de 2022 et les suivants.