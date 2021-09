Plusieurs personnes de Fight for the Future (groupe de défense d’intérêts), l’Electronic Frontier Foundation (EFF) et d’autres groupes ont décidé de manifester devant des Apple Store américains pour la lutte contre la pédopornographie d’Apple.

Les protestants exigent qu’Apple abandonne définitivement sa proposition d’installer « un logiciel malveillant d’analyse des photos et des messages sur les appareils de millions de personnes », selon leurs dires. Les protestations ont eu lieu à Boston, New York, Washington D.C., Atlanta, Chicago, San Francisco, Portland, Minneapolis, Aventura et Houston. « Pas de logiciel espion sur nos téléphones, jamais », peut-on lire sur une banderole.

Apple avait initialement prévu de mettre en place ses outils de lutte contre la pédopornographie avec iOS 15 et macOS Monterey. Mais le fabricant a finalement décidé de reporter ce projet, au vu des nombreuses critiques et réactions. Mais un report ne signifie pas que l’idée est complètement annulée. Cela dérange les protestants, d’où leur action devant les Apple Store. Celle-ci intervient quelques heures avant la keynote d’Apple où sera notamment annoncé l’iPhone 13.

BREAKING: The night before the iPhone 13 #AppleEvent, protesters are gathering at #Apple stores across the US right now, demanding the company permanently abandon its plan to forcibly install spyware on our phones. Photos trickling in from Boston, Washington DC, Florida & more! pic.twitter.com/NsmC0a4i5F

— Fight for the Future (@fightfortheftr) September 13, 2021