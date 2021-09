Le ProRes va être l’une des nouveautés des iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, mais il faut patienter pour l’avoir. En effet, Apple fait savoir que le format ne sera pas prêt au lancement.

Pas de ProRes sur les iPhone 13 au lancement

« Bientôt disponible », indique Apple concernant la disponibilité du ProRes pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Il n’y a pas une explication concernant l’absence de disponibilité au lancement. Voici comment Apple décrit le format :

La haute fidélité des couleurs et la basse compression du format ProRes vous permettent de tourner, monter et livrer des contenus prêts à la diffusion, où que vous soyez. Vous pouvez désormais réaliser un projet en ProRes de A à Z sur votre iPhone. Ou exporter facilement vos vidéos ProRes vers Final Cut Pro sur votre Mac.

On se doute que le ProRes va être disponible d’ici les prochains mois avec une mise à jour d’iOS 15. Ce n’est en tout cas pas la première fois qu’Apple annonce une nouvelle fonctionnalité et qu’elle n’est pas disponible au départ. L’année dernière par exemple, Apple avait annoncé la prise en charge du ProRAW sur les iPhone 12 Pro, mais il avait fallu attendre iOS 14.3 pour l’avoir. Cette mise à jour a vu le jour en décembre dernier.

L’absence du ProRes pour les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max s’ajoute en tout cas à la liste des autres fonctionnalités d’iOS 15 qui ne seront pas prêtes au lancement. Il est notamment question de SharePlay qui arrivera plus tard, tout comme l’accès aux cartes d’identité et permis de conduire (aux États-Unis), le rapport sur la confidentialité des applications ou encore le contrôle universel. Au passage, il faut au minimum un iPhone avec 256 Go de stockage pour filmer en 4K à 30 images avec le ProRes. C’est du 1080p à 30 images par seconde avec le modèle de 128 Go.

Pour rappel, la précommande des iPhone 13 sera lancée demain et la commercialisation aura lieu le 24 septembre. Quant à iOS 15, la version finale arrive le 20 septembre.