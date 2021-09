Il ne faut pas s’attendre à ce qu’Apple remette prochainement Fortnite sur l’App Store. C’est ce qu’ont annoncé les avocats d’Apple dans une lettre aux avocats d’Epic Games. De plus, le fabricant d’iPhone n’a pas l’intention de réactiver le compte développeur d’Epic Games tant que le procès avec Epic Games ne sera pas fini une bonne fois pour toutes.

Apple a fourni ces informations à Epic Games après que Tim Sweeney, patron du studio derrière Fortnite, a envoyé un e-mail à Phil Schiller d’Apple pour demander le rétablissement du compte développeur. Tim Sweeney fait savoir qu’Epic respecterait les directives d’Apple « à chaque fois et partout » où des produits seraient lancés sur les plateformes d’Apple, mais il a poursuivi en expliquant qu’Epic ne rétablirait Fortnite que si Apple adhérait au « langage clair de l’ordonnance du tribunal » et autorisait les applications à « inclure des boutons et des liens externes ».

Comme récemment indiqué, la juge qui supervise l’affaire a décidé qu’Apple doit permettre aux développeurs d’inclure dans leurs applications des liens vers des méthodes de paiement externes. Apple a jusqu’à décembre pour mettre en œuvre les termes du jugement. Mais le groupe n’a pas encore décidé s’il ferait appel de la décision, contrairement à Epic Games qui a déjà annoncé faire appel.

Apple a déclaré qu’en raison des déclarations publiques de Tim Sweeney sur l’issue du procès et de la conduite d’Epic dans le passé, il a « exercé son pouvoir discrétionnaire de ne pas rétablir le compte du programme de développement d’Epic pour le moment ». Pour sa part, Tim Sweeney estime qu’Apple « a menti » et note que le procès peut techniquement durer cinq ans.

Late last night, Apple informed Epic that Fortnite will be blacklisted from the Apple ecosystem until the exhaustion of all court appeals, which could be as long as a 5-year process. pic.twitter.com/QCD7wogJef

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) September 22, 2021