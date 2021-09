Les rumeurs se ressemblent concernant l’iPhone 14 de 2022 et son tout nouveau design. Mark Gurman de Bloomberg s’ajoute à la liste aujourd’hui en expliquant que les ingénieurs d’Apple ont finalement peu travaillé sur les iPhone 13 pour se focaliser presque exclusivement sur le modèle de l’an prochain.

Un nouveau design pour l’iPhone 14

« Avec l’iPhone 14, vous pouvez vous attendre à de nouveaux modèles d’entrée de gamme et Pro, ainsi qu’à une refonte complète », explique le journaliste. L’analyste Ming-Chi Kuo, généralement bien informé, a déjà évoqué un tout nouveau design pour l’iPhone 14, avec notamment le retrait de l’encoche et un trou pour venir loger le capteur photo frontal. Le leaker Jon Prosser a également évoqué ce design, en partageant même des rendus de ce que serait l’iPhone 14 Pro.

Outre le nouveau design pour l’iPhone 14, il s’est déjà dit qu’Apple va modifier sa gamme. Il n’y aurait plus un modèle mini, l’iPhone 13 mini serait le dernier. On retrouverait un iPhone 14 de 6,1 pouces, un « iPhone 14 Max » de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.

Pour ce qui est de la biométrie, Apple ne semble pas encore prêt pour proposer Touch ID sous l’écran. Ming-Chi Kuo a récemment annoncé que la technologie devait initialement voir le jour en 2022, mais Apple aurait décidé de la rapporter à 2023 avec l’iPhone 15 parce que le développement avance lentement. En revanche, Face ID resterait au programme et les capteurs dédiés seraient placés sous l’écran, et ce dès l’iPhone 14.