Alors que l’iPhone 13 Pro a inauguré 1 To de stockage chez Apple, l’iPhone 14 irait plus loin et proposerait jusqu’à 2 To. C’est beaucoup, à tel point que c’est largement plus que la plupart des ordinateurs.

Deux fois plus de stockage pour l’iPhone 14 ?

Le fait qu’Apple proposerait jusqu’à 2 To de stockage avec l’iPhone 14 pourrait suggérer d’autres améliorations au niveau de la vidéo. Cette année, Apple est passé à 1 To avec les iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max, notamment parce qu’ils supportent le format ProRes pour les vidéos. Et autant dire que les vidéos ProRes sont très lourdes. Apple pourrait donc satisfaire davantage de vidéastes et cinéastes avec son prochain modèle.

Selon MyDrivers, Apple adoptera le stockage flash QLC avec ses iPhone 14 de 2022. C’est ce que lui permettrait de monter jusqu’à 2 To de stockage. De son côté, Digitimes a également évoqué le stockage flash QLC pour le prochain téléphone, mais n’a pas parlé d’une capacité de 2 To.

Il y a déjà plusieurs rumeurs concernant les iPhone 14, alors que les iPhone 13 viennent tout juste d’être disponibles à l’achat. Les modèles de 2022 auraient un tout nouveau design avec notamment le retrait de l’encoche pour avoir un trou logeant l’appareil photo frontal. Les capteurs pour Face ID seraient, eux, sous l’écran. Aussi, les capteurs photo à l’arrière ne dépasseraient plus et Apple abandonnerait le modèle mini. Nous aurions un iPhone 14 de 6,1 pouces, un « iPhone 14 Max » de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces.