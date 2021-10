Plusieurs sources s’accordaient à dire jusqu’à présent que l’iPhone 14 allait abandonner l’encoche. L’analyste Ming-Chi Kuo a évoqué ce sujet, ainsi que le leaker Jon Prosser. Mais un petit doute existe aujourd’hui.

Encoche ou non sur l’iPhone 14 ?

PandaIsBald, un leaker qui publie ses informations sur Weibo, a mis en ligne puis supprimé un message dans lequel il faisait comprendre que l’absence de l’encoche sur l’iPhone 14 n’était pas assurée. Les rumeurs faisaient jusqu’à présent état d’un écran qui occupe toute la surface et d’un trou pour loger le capteur photo, avec les capteurs de Touch ID sous l’écran. Ce scénario ne serait pas acté.

Deux possibilités existent : soit Apple teste encore des prototypes d’iPhone et n’a pas encore fait son choix définitif (d’où le doute), soit le projet de retirer l’encoche est annulé/reporté. Une autre éventuelle possibilité est que l’iPhone 14 conserve l’encoche et que son retrait concerne uniquement le modèle Pro.

Les iPhone 13 ont une encoche 20% plus petite que celle des iPhone 12 et modèles précédents. C’est la première fois qu’Apple a réduit la taille depuis l’iPhone X. On peut effectivement se demander si tout le travail nécessaire pour réduire la taille ne va pas continuer les années suivantes, au moins en 2022, au vu des efforts demandés.

Dans la foulée, PandaIsBald dit que Touch ID sous l’écran ne devrait pas être proposé avec l’iPhone 14. Pour le coup, cela rejoint une information de Ming-Chi Kuo. L’analyste a récemment révélé que le développement avance lentement chez Apple et qu’il faudrait attendre l’iPhone 15 en 2023 pour en profiter.