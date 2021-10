Apple a finalement décidé de faire appel du verdict en ce qui concerne son procès avec Epic Games. Le fabricant demande la suspension d’une décision de justice, qui permet aux développeurs d’applications de proposer un système de paiement alternatif à celui d’Apple. Ils peuvent renvoyer les utilisateurs vers leurs sites grâce à des liens dans leurs applications et ainsi leur proposer de payer sans verser une commission à Apple à chaque transaction.

Apple fait appel pour le procès avec Epic Games

Dans un document de justice, Apple demande à ce qu’une suspension de cette mesure soit décidée, dans l’attente d’une décision définitive qui pourrait, elle, prendre des années. Cela s’explique en partie parce qu’Epic Games a lui aussi fait appel. La juge Yvonne Gonzalez Rogers, qui a supervisé le procès autour de l’App Store entre les deux groupes, doit se pencher sur la question le 16 novembre prochain.

Le verdict du procès entre Apple et Epic Games a été publié le 10 septembre dernier. Yvonne Gonzalez Rogers avait imposé à Apple de laisser plus de liberté aux développeurs, ce qui devait notamment leur permettre de contourner la commission prélevée. Elle avait fait savoir qu’Apple avait jusqu’au 9 décembre pour se plier aux règles. Mais aujourd’hui, Apple demande d’attendre avant de mettre à jour les règles de l’App Store jusqu’à ce que tous les appels dans cette affaire soient terminés.

Une décision étonnante pour Apple

Cette décision d’Apple de faire appel du verdict concernant le procès l’opposant à Epic Games peut en tout cas surprendre. En effet, la société de Tim Cook avait évoqué une « victoire retentissante » au vu des différentes décisions de la juge. Epic Games avait alors décidé de faire appel, et ce dans les jours qui ont suivi. Et voilà maintenant qu’Apple fait de même, un mois plus tard.

Pour rappel, Epic Games est à l’origine de la plainte. L’éditeur de Fortnite accuse Apple d’avoir des pratiques anticoncurentielles avec l’App Store. Il note que le fabricant d’iPhone impose son moyen de paiement (et donc une commission de 15% ou 30%), oblige la distribution d’applications via l’App Store et refuse les boutiques d’applications tierces.