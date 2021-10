Pat Gelsinger, le patron d’Intel, a fait savoir que son groupe espère qu’Apple va se remettre à utiliser ses processeurs avec les futurs Mac. Apple utilise sa puce M1 dans quelques Mac et va dévoiler ce soir un nouveau MacBook Pro qui aura une puce encore plus puissante.

Axios a demandé au dirigeant d’Intel si le groupe avait abandonné l’idée d’avoir des Mac tournant avec ses processeurs, sachant qu’Apple est en train de faire la bascule sur ses puces maison. Le dirigeant a fait la réponse suivante :

Je n’abandonne jamais l’idée que quoi que ce soit ne fonctionne pas sur des puces Intel. Et, vous savez, Apple a décidé qu’ils pouvaient eux-mêmes faire une meilleure puce que nous. Et, vous savez, ils ont fait un assez bon travail. Donc ce que je dois faire, c’est créer une meilleure puce qu’ils ne peuvent pas faire eux-mêmes. J’espère récupérer cette partie de leur business, ainsi que beaucoup d’autres, avec le temps. Entre-temps, je dois m’assurer que nos produits sont meilleurs que les leurs, que mon écosystème est plus ouvert et plus dynamique que le leur et que nous créons des raisons plus convaincantes pour que les développeurs et les utilisateurs choisissent les produits Intel. Je vais donc me battre pour gagner la confiance de Tim [Cook] dans ce domaine.