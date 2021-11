Les produits comme l’iPhone sont en concurrence directe avec les PlayStation, Xbox et la Switch de Nintendo selon Apple. Le fabricant a glissé cette information dans son document financier qui concerne les résultats du quatrième trimestre de son année fiscale 2021.

Les produits Apple viennent concurrencer les consoles

Auparavant, le groupe se contentait de dire qu’il était en concurrence avec Android au niveau des smartphones et avec Windows au niveau des ordinateurs pour attirer l’attention des développeurs de logiciels. Aujourd’hui, Apple ajoute avoir les PlayStation, Xbox et consoles de Nintendo en concurrents pour ce qui est de la partie jeu vidéo.

Cette position n’est en soi pas surprenante. Le procès entre Apple et Epic Games a révélé qu’environ 70% des revenus de l’App Store viennent des jeux. Un détail intéressant est que les revenus des jeux sont générés par moins de 10% des utilisateurs. Apple tient également de plus en plus compte des joueurs dans ses décisions relatives aux produits. Par exemple, les iPhone 13 Pro sont dotés d’écrans capables d’augmenter leur taux de rafraîchissement (jusqu’à 120 Hz), une fonctionnalité très prisée des joueurs.

Il sera en tout cas intéressant de voir si les studios de jeux vont un peu plus s’investir au niveau des produits d’Apple. Cela pourrait notamment être le cas du côté des Mac au vu des puces M1 Pro et M1 Max qui sont très performantes, aussi bien au niveau du processeur qu’au niveau de la partie graphique.