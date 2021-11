Comme prévu, Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a participé à une conférence en Corée du Sud et il a notamment été question d’Apple et de Google. Le dirigeant a taclé les positions des deux groupes, notamment Apple avec son App Store, comme le rapporte Bloomberg.

Le patron d’Epic Games tacle Apple (et Google)

« Apple enferme un milliard d’utilisateurs dans un seul magasin et un seul système de paiement », a déclaré Tim Sweeney lors de la conférence mondiale pour l’équité de l’écosystème des applications mobiles en Corée du Sud. « Maintenant, Apple se conforme à des lois étrangères oppressives qui surveillent les utilisateurs et les privent de leurs droits politiques. Mais Apple ignore les lois adoptées par la démocratie coréenne. Il faut arrêter Apple », a-t-il dit.

Il fait ici allusion à une loi coréenne qui oblige les groupes comme Apple et Google à autoriser les paiements tiers. Apple et Google ne peuvent pas imposer leurs propres systèmes, les développeurs et donc les utilisateurs doivent avoir le choix au moment de payer. La Corée du Sud est le premier pays à adopter une telle loi.

Le patron d’Epic Games a également profité de son temps de parole pour tacler Google. Il estime « folle » l’approche de Google consistant à facturer des frais sur les paiements que le groupe ne gère pas lui-même. Il a par ailleurs dit du bien de la Corée du Sud, estimant que le pays avait bien fait de mener une lutte contre les pratiques jugées anticoncurrentielles à l’aide de sa récente législation. « Je suis très fier de me dresser contre ces monopoles avec vous. Je suis fier de me tenir avec vous et de dire que je suis un Coréen », a-t-il déclaré.