La semaine prochaine, Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, participera à une conférence en Corée du Sud où il sera question de l’équité des plateformes mobiles au niveau des applications. Il va naturellement être question d’Apple et de l’App Store, étant donné que le créateur de Fortnite est en conflit avec le fabricant d’iPhone.

Tim Sweeney ne sera pas seul, il sera accompagné par des membres de Coalition for App Fairness. Il s’agit d’un groupe qui a vu le jour il y a un peu plus d’un an maintenant. Il regroupe Epic Games, Spotify, Match (propriétaire de Tinder), Deezer et d’autres sociétés. L’ensemble critique l’App Store pour trois raisons : commission de 30%, impossibilité d’installer un App Store alternatif ou une application venant d’Internet, et des pratiques déloyales de la part d’Apple. La conférence aura lieu en Corée du Sud (à Séoul) le 15 novembre.

La Corée du Sud, justement, a récemment voté une loi qui empêche Apple et Google d’imposer leurs systèmes de paiement sur l’App Store et le Play Store. Dans la foulée, Epic a demandé à ce qu’Apple remette Fortnite sur l’App Store, mais le groupe a refusé, estimant que la loi ne l’y oblige pas.