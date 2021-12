Apple veut prélever une commission, même avec un paiement alternatif

Apple l’annonce : les achats effectués dans les applications sans passer par son système de paiement devraient être sujets à une commission. Et cela pourrait être assez rapidement une réalité.

Une nouvelle commission d’Apple

Lors du procès entre Apple et Epic Games, la juge a obligé le fabricant d’iPhone à autoriser les développeurs de pouvoir mettre des liens dans leurs applications qui permettent aux utilisateurs d’avoir des moyens de paiement alternatifs. Ainsi, les développeurs ne seraient pas obligés d’utiliser exclusivement celui d’Apple avec une commission de 15% ou 30% selon les cas.

Le 9 décembre est la date butoir à laquelle Apple doit autoriser les liens pour de tels paiements. Mais comme on peut s’en douter, la société fait tout pour retarder la mise en place et les avocats ont déposé un recours. On y apprend qu’Apple veut prendre une commission sur les achats réalisés sans utiliser son système de paiement. Le pourcentage de commission n’est pas communiqué.

Google a déjà annoncé une politique similaire pour son Play Store. Le groupe a déclaré qu’il autoriserait les développeurs à utiliser d’autres systèmes de paiement, mais il a l’intention de percevoir une commission de 11% sur ces transactions. En comparaison, Google prend 15% quand un développeur passe par son propre système de paiement.

Des défis « techniques importants » pour la mise en place

Dans la foulée, Apple a déclaré être confronté à des défis « techniques importants » pour permettre aux développeurs de ne pas utiliser son système de paiement tout en continuant à fournir les « couches de protection » qu’il offre actuellement, comme le contrôle parental ainsi que l’autorisation et le suivi des achats.

« Apple devrait créer un système et un processus pour le faire », a déclaré la société dans son dépôt, ajoutant que cela « imposerait un préjudice irréparable » s’il gagne un appel. Pour ces raisons, Apple demande à la cour d’appel de retarder l’ordonnance du juge fédéral jusqu’à la fin de la procédure d’appel.