Apple devait initialement modifier ses règles de l’App Store ce 9 décembre pour autoriser les développeurs à mettre des liens externes, permettant aux utilisateurs d’avoir des paiements alternatifs. Mais le fabricant a pu obtenir la suspension de l’injonction dans son combat judiciaire face à Epic Games.

Ainsi, rien ne changera demain au niveau de l’App Store, ce sera une journée comme une autre et les développeurs ne pourront toujours pas renvoyer les utilisateurs vers leurs sites pour effectuer un paiement. Ce moyen devait permettre de ne pas passer par le système de paiement d’Apple et donc ne pas lui verser une commission de 15% ou 30%.

La juge en charge du dossier avait au départ rejeté la demande d’Apple. La société a ensuite fait une demande auprès de la Cour d’appel des États-Unis pour le neuvième circuit. Et pour le coup, la demande a été acceptée :

Apple a réagi à la décision du jour concernant la suspension de l’injonction :

Nous faisons constamment évoluer l’App Store afin de créer une expérience encore meilleure pour nos utilisateurs et la communauté incroyablement talentueuse des développeurs iOS. Nous craignons que ces changements n’entraînent de nouveaux risques en matière de confidentialité et de sécurité, et ne perturbent l’expérience utilisateur que les clients apprécient sur l’App Store. Ainsi, nous tenons à remercier le tribunal d’avoir accordé ce sursis pendant que la procédure d’appel se poursuit.