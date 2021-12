L‘iPhone 14 Pro pourrait être à l’iPhone ce que l’iPhone 4 et l’iPhone X… ont déjà été pour l’iPhone, soit un modèle en rupture avec les gammes précédentes sans être non plus une révolution. Si l’on fait le cumul des « fuites » ou rumeurs concernant les iPhone Pro et Pro Max, les changement sont en effet à la fois nombreux et d’importance :

Un écran sans encoche : cette fois, Apple ferait la peau de l’encoche, ce qui ne signifie pas pour autant la fin de Face ID . Si l’on en croit le célèbre leaker Jon Prosser, l’écran de l’iPhone 14 Pro afficherait uniquement une caméra-poinçon placée en haut et au centre de la dalle.

. Si l’on en croit le célèbre leaker Jon Prosser, l’écran de l’iPhone 14 Pro afficherait uniquement une caméra-poinçon placée en haut et au centre de la dalle. Un design largement revu : plus d’encoche donc, mais aussi, plus de bloc photo protubérant au dos de l’appareil. Le nouveau design ferait place nette, avec en sus une coque en titane ! Apple pourrait aller encore plus loin en retirant totalement le port de recharge. Selon Prosser, seul un modèle d’iPhone 14 Pro sera encore équipé d’un port Lightning !