C’est fini pour les mises à jour de sécurité d’iOS 14. Apple annonce que son système d’exploitation ne sera plus mis à jour. Ceux qui veulent les derniers correctifs de sécurité en date doivent passer sur iOS 15.

Fin des mises à jour pour iOS 14

Au départ, Apple laissait le choix aux utilisateurs qui pouvaient rester sur iOS 14 et continuer à avoir des mises à jour de sécurité, sans obligation de passer sur iOS 15. Mais ce scénario n’est plus d’actualité. Apple confirme à Ars Technica qu’il n’y a plus de suivi avec iOS 14 et que les mises à jour de sécurité seront uniquement intégrées dans iOS 15. Il y a au moins un point positif : tous les iPhone et iPad supportant iOS 14 sont éligibles à iOS 15.

Apple précise qu’il avait prévu depuis le départ que les mises à jour de sécurité avec iOS 14 étaient temporaires. Le groupe ne s’était pas chargé de le dire publiquement jusqu’à maintenant. Ce comportement est en tout cas différent de celui avec les Mac où Apple propose des mises à jour de sécurité pour les trois derniers systèmes d’exploitation en date (macOS Monterey, macOS Big Sur et macOS Catalina en l’occurrence).

La dernière mise à jour d’iOS 14 est iOS 14.8.1, elle a vu le jour le 26 octobre dernier. Cette version n’est plus disponible au téléchargement depuis peu, d’où le passage désormais sur iOS 15. La seule version qui peut être installée est iOS 15.2.1.

Selon les dernières données en date d’Apple, iOS 15 est installé sur 63% des iPhone et 49% des iPad. C’est en retrait si on compare avec iOS 14 plus ou moins à la même période un an plus tôt.