Un nouvel État américain, l’Illinois, veut qu’Apple ne force plus les développeurs d’applications à utiliser son système de paiement et autoriser les paiements alternatifs au niveau de l’App Store.

Les paiements alternatifs sur l’App Store refont parler d’eux

L’Illinois cherche à faire passer une loi qui empêcherait des groupes comme Apple et Google d’imposer leurs systèmes de paiement sur l’App Store ou le Play Store afin que les développeurs locaux puissent être en mesure d’utiliser des alternatives avec notamment une commission moins importante. Apple et Google ne seraient également pas en mesure d’exercer de représailles à l’encontre des développeurs qui choisiraient d’utiliser un autre mode de paiement.

D’autres États américains ont déjà eu des projets de loi similaires à celui de l’Illinois, mais aucun n’a pu aller jusqu’au bout. Il y a notamment le Dakota du Nord, l’Arizona et le Minnesota. Le projet de loi de l’Arizona a été adopté par la Chambre des représentants et par le comité de la Chambre de l’État, mais le Sénat de l’Arizona a retiré le projet de loi avant qu’il ne puisse être voté. Regina Cobb, représentante de l’État de l’Arizona, a déclaré à l’époque qu’Apple et Google avaient « engagé presque tous les lobbyistes de la ville » pour faire échouer le projet de loi.

Kyle Andeer, responsable de la conformité chez Apple, a déclaré que le projet de loi de l’Arizona constituait un « mandat gouvernemental imposant à Apple de renoncer à l’App Store ». Pour Erik Neuenschwander, ingénieur en chef chargé de la protection de la vie privée chez Apple, le projet de loi du Dakota du Nord menaçait de « détruire l’iPhone tel que vous le connaissez ».

Déjà des cas en Corée du Sud et aux Pays-Bas

À voir donc ce qu’il va se passer pour les paiements alternatifs avec l’App Store dans l’Illinois. Quoi qu’il arrive, de plus en plus de régions s’attaquent à Apple et sa politique d’imposer son système de paiement au niveau des applications. La Corée du Sud a récemment obligé Apple à autoriser les paiements alternatifs, tout comme les Pays-Bas en ce qui concerne les applications de rencontres. Dans les deux cas, Apple collecte tout de même une commission, mais elle n’est pas encore connue. En passant par le système de paiement d’Apple, la commission est de 15% ou 30% selon les revenus des développeurs.