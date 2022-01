Apple vs Epic : il y a eu des erreurs pendant le procès selon le créateur de Fortnite

Aussi bien Apple qu’Epic Games ont décidé de faire appel du verdict concernant leur procès. Le créateur de Fortnite est le premier à dégainer, estimant que la juge Yvonne Gonzalez-Rogers a certainement fait des erreurs concernant la société de Tim Cook.

Apple vs Epic Games, c’est reparti

Epic Games utilise les mêmes arguments qu’avant le procès avec Apple, à savoir que les restrictions de l’App Store et la commission font du mal aux utilisateurs et aux développeurs. Par restrictions, le groupe fait allusion au fait que les développeurs ne sont pas en mesure de distribuer leurs applications en dehors de l’App Store ou de proposer un App Store alternatif. Il y a également le fait que les développeurs sont obligés d’utiliser le système de paiement d’Apple et donc lui verser une commission de 15% ou 30% selon les cas.

Dans son appel, Epic Games assure que son App Store concurrent de celui d’Apple proposerait davantage d’options de paiement et la commission serait nettement inférieure aux 30% d’Apple. « Apple empêche Epic et d’autres concurrents potentiels d’offrir ces choix. C’est pourquoi Epic a intenté ce procès antitrust. Les conclusions factuelles du tribunal de district montrent clairement que le comportement d’Apple est précisément ce que les lois antitrust interdisent », assure l’éditeur de Fortnite.

La juge a estimé qu’Apple n’avait pas de monopole avec son App Store. Epic Games estime que c’est une erreur. Le groupe pense que le verdict aurait été bien différent si cela avait été le cas. Il demande à ce que la décision finale change et soit en sa faveur.