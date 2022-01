Le combat entre Apple et Epic Games continue, avec le second qui vient de recevoir le soutien de 35 États américains. Ils estiment que le créateur de Fortnite a raison, contrairement au fabricant d’iPhone.

Une aide importante pour Epic Games

« Le comportement d’Apple a nui et continue de nuire aux développeurs d’applications mobiles et à des millions de citoyens », estiment les 35 États américains dans une lettre commune. « Pendant ce temps, Apple continue de monopoliser la distribution des applications et les solutions de paiement dans les applications sur iPhone, d’étouffer la concurrence et d’amasser des bénéfices supra-concurrentiels au sein de l’industrie des smartphones, qui pèse près de 1 000 milliards de dollars par an », ont-ils ajouté.

Epic Games et Apple s’affrontent concernant l’App Store. Le premier accuse le second d’avoir des pratiques anticoncurrentielles en forçant la distribution d’applications iOS via l’App Store et en obligeant les développeurs à utiliser son système de paiement, ce qui implique une commission de 15% ou 30% selon les cas. Un tribunal a jugé qu’Apple devait permettre aux développeurs d’orienter les utilisateurs d’applications vers des plateformes de paiement externes, mais a conclu que la société ne remplissait pas les conditions légales pour être considérée comme un monopole. Elle n’est donc pas tenue d’autoriser des magasins d’applications concurrents pour les applications iOS.

Il est certain que le soutien des États américains à Epic Games va faire mal à Apple. Pour rappel, aussi bien Apple qu’Epic Games ont fait appel de la décision du tribunal concernant leur procès.