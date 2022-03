Apple Music va avoir le droit en 2022 à une déclinaison réservée à la musique classique. Apple avait déjà fait cette annonce en août dernier, lors du rachat du service de streaming Primephonic, justement dédié à ce genre musical. Voilà maintenant que la présentation pourrait avoir lieu demain.

Le développeur Steve Moser souligne qu’Apple a ajouté une image avec une clé de sol dans une récente bêta d’iOS 15.4. Est-ce un lien avec l’application de musique classique ? C’est une possibilité, surtout qu’Apple communiquera demain la date de sortie d’iOS 15.4 et devrait proposer la release candidate aux développeurs.

Apple added a treble clef image in one of their recent iOS beta releases. There is a good chance we will hear about Apple Classical at tomorrow’s event and an even better chance that the logo for Apple Classical will include a treble clef. #AppleClassical #AppleEvent pic.twitter.com/XsKVd6bK9F

— Steve Moser (@SteveMoser) March 7, 2022