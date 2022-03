L’iMac de 27 pouces est de l’histoire ancienne, Apple a confirmé à Ars Technica mettre un terme à ce modèle. Il avait déjà disparu de l’Apple Store en ligne en début de semaine.

C’est la fin pour l’iMac de 27 pouces

Cet abandon de l’iMac de 27 pouces intervient au moment où Apple annonce le Mac Studio et le Studio Display, un écran 5K de 27 pouces. On peut naturellement se douter qu’Apple veut pousser les utilisateurs ayant un iMac de 27 pouces à partir sur le combo Mac Studio + Studio Display. Le « problème » avec ce scénario est que le prix est plus élevé. Certes, la puissance est bien meilleure, mais ceux qui n’ont pas forcément envie de telles performances et sont intéressés par un iMac de 27 pouces sont quelque peu coincés.

Mais qui dit l’abandon de l’iMac de 27 pouces ne signifie pas obligatoirement qu’Apple va complètement mettre un terme à cette gamme. Par exemple, l’iMac de 21,5 pouces a été remplacé par l’iMac M1 de 24 pouces. Des rumeurs ont déjà indiqué qu’Apple préparait un modèle avec une taille d’écran autour de 30 pouces. On peut donc imaginer qu’il satisfera ceux qui veulent remplacer leur modèle existant de 27 pouces. Reste à savoir quand il verra le jour.

Aux dernières nouvelles, Apple travaille toujours sur un iMac Pro. Des bruits de couloir font comprendre qu’il pourrait arriver en 2022. Mais pour l’analyste Ming-Chi Kuo, il faudra attendre 2023 avant de le voir.