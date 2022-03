Ça y est, toutes les fonctionnalités annoncées par Apple pour iOS 15 sont maintenant disponibles. Aujourd’hui a marqué l’arrivée du permis du conduire et de la carte d’identité sur iPhone par le biais de l’application Cartes.

iOS 15 est (réellement) prêt

Apple a annoncé iOS 15 lors de la WWDC en juin 2021. Plusieurs fonctions n’étaient pas prêtes pour le lancement de la version stable en septembre dernier, et il a donc fallu attendre les différentes mises à jour pour les avoir.

Avec iOS 15.1, nous avons pu profiter de SharePlay. Il s’agit d’une nouvelle façon de partager des expériences synchronisées dans FaceTime avec du contenu issu de l’app Apple TV, d’Apple Music et d’autres apps de l’App Store prises en charge.

iOS 15.2 a été l’occasion d’avoir une autre nouveauté, à savoir le rapport de confidentialité des apps. Il permet de voir la fréquence à laquelle les apps ont accédé à votre position, à vos photos, à votre appareil photo, à votre micro, à vos contacts et plus encore au cours des sept derniers jours, ainsi que leur activité réseau.

Pour sa part, iOS 15.3 n’a apporté aucune nouveauté. Ce fut une surprise pour le coup. Il a fallu attendre iOS 15.4 pour avoir Commande universelle (Universal Control), en lien avec macOS 12.3 sur Mac. Et toujours en rapport avec iOS 15.4, Apple a annoncé aujourd’hui la disponibilité dans l’État d’Arizona du permis de conduire et de la carte d’identité dans l’application Cartes sur iPhone (et Apple Watch). Le reste du monde n’y a pas le droit… du moins pour l’instant.

La prochaine mise à jour majeure sera iOS 16. Apple doit logiquement présenter son système d’exploitation en juin lors de la WWDC 2022. Il y aura plusieurs bêtas pour les développeurs et testeurs publics durant tout l’été.