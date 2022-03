L’usage d’Apple Pay n’est plus possible en Russie depuis de récentes restrictions suite à la guerre en Ukraine, et pourtant certains arrivaient toujours à l’utiliser grâce à Mir.

L’usage d’Apple Pay n’est plus possible avec Mir

Mir est un système de paiement par carte géré par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Il se trouve que l’accès à Apple Pay était encore possible avec Mir, permettant aux Russes de profiter du service de paiement sans contact d’Apple. Mais ce n’est plus d’actualité, Apple ayant fait le nécessaire pour bloquer l’accès.

« Apple a informé le Système national de cartes de paiement qu’il suspendait le support des cartes Mir dans le service de paiement Apple Pay. À partir du 24 mars, les utilisateurs ne peuvent plus ajouter de nouvelles cartes Mir au service. Apple arrêtera toutes les opérations des cartes précédemment ajoutées au cours des prochains jours », a déclaré le Système national de cartes de paiement à Reuters.

La prise en charge d’Apple Pay pour le système de paiement Mir a vu le jour en juillet 2021. Mir est le système de paiement national de la Russie, avec 150 banques émettant des cartes Mir.

Pour sa part, Apple a stoppé de nombreuses opérations en Russie depuis le 1er mars. Le groupe ne vend plus ses produits, a arrêté les exportations, Apple Pay, a retiré les applications des médias russes RT et Sputnik, et a coupé le trafic en temps réel dans l’application Plans. Aussi, il n’est plus possible de faire des achats sur l’iTunes Store et l’App Store depuis le 10 mars. Mais les applications gratuites restent disponibles au téléchargement.