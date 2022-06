Ça se prépare sérieusement au niveau des chaînes de production pour l’iPhone 14, avec les fournisseurs qui ont expédié les composants selon Digitimes. Les groupes comme Foxconn, qui assemblent les iPhone, vont ainsi pouvoir lancer prochainement la production à grande échelle.

« Les fournisseurs de composants ont commencé leurs expéditions pour la prochaine génération d’iPhone dont le lancement est prévu en septembre, selon des sources industrielles », indique Digitimes. La publication taïwanaise, qui dispose de sources au niveau des usines de production, partagera d’autres détails demain.

Si l’on se base sur les fuites et autres rumeurs qui circulent, ce sont surtout les iPhone 14 Pro et Pro Max qui vont connaître des changements cette année. Ils vont abandonner l’encoche telle que nous la connaissons pour laisser place à une pilule et un trou afin d’y loger Face ID et le capteur photo frontal. Il faut aussi s’attendre à la puce A16, un capteur photo principal de 48 mégapixels et un écran toujours allumé.

Du côté des iPhone 14 non-Pro, cela va être plus compliqué. Le capteur photo principal resterait à 12 mégapixels, l’encoche serait toujours là et il y aurait même la puce A15, celle que l’on retrouve dans les iPhone 13. C’est à se demander quelle sera la valeur ajoutée du nouveau modèle.

Quatre modèles sont attendus pour 2022 : un iPhone 14 de 6,1 pouces, un « iPhone 14 Max » de 6,7 pouces, un iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et un iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. L’annonce et la disponibilité devraient avoir lieu en septembre.