Comme prévu, Steve Jobs a reçu aujourd’hui la médaille présidentielle de la Liberté (Medal of Freedom). C’est le président des États-Unis Joe Biden qui a décerné cette médaille, ainsi qu’à d’autres personnes.

Le patron d’Apple Tim Cook a décidé de rendre hommage à Steve Jobs suite à cette récompense délivrée à titre posthume :

Today, Steve was awarded the Medal of Freedom, America’s highest civilian honor. He was a visionary who challenged us to see the world not for what it is, but for what it could be. We cherish his memory and we’ll continue building on his legacy. pic.twitter.com/G6cbBdGzvY

— Tim Cook (@tim_cook) July 7, 2022